中大掌控微型送藥機械人導航 有望臨牀

易受血液流動干擾 新技術控制定位

微型機械人體積細小，能穿越狹窄空間例如微絲血管，將藥物運送到身體指定較深入的部位；惟每個機械人只能攜帶有限藥物，故必須有成千上萬機械人同時工作，才能輸送足夠分量的藥物。不過，在人體血管中實際應用時，機械人群體的導航、定位等均會受到血液流動的干擾。

中大機械與自動化工程學系副教授張立領導的研究團隊採用多普勒超聲波成像技術（ultrasound Doppler imaging guidance）作為解決方案。團隊把微型機械人注入血管，在旋轉磁鐵驅動下，機械人在血管壁附近形成集群，並跟隨磁鐵運行。由於血管壁附近血流量較低，對集群的組成影響相對較小，而且機械人粒子之間的相互作用較強，令集群可以逆血流而上或順血流而下。微型機械人集群亦會隨磁鐵轉動，形成小漩渦，輕微擾亂正常的血流及周圍紅血球的運動，團隊因此可透過多普勒超聲波成像，從多角度實時追蹤集群。

研究成果近日於著名國際期刊《科學進展》（Science Advances）上發表。