團體：在家學習需時適應 勿因成績否定網課

稱電子教學推進

3個月抵以往10年

本港學校使用電子學習工具多年，惟以輔助性質為主。翻轉教學協會會長、中學​資訊科技主任夏志雄說，疫情前部分資深教師從不接觸電子教學，認為「有得用就最好，不用仍能照上課」。不過一場疫症改變教學模式，協會副會長、中學中文科教師鄭淑華笑言，有不熟悉電子教學的教師擔心學生學習進度落後，「基於愛與責任」嘗試製作首條教學影片。

疫下課堂、活動均暫停，惟考試要繼續，有學校「破天荒」辦網上考試，亦有學校召學生回校應考。夏志雄認為，學校應趁疫情試行網考，發掘當中問題以便改善，日後若又有突發事件，網考即可派上用場。

有學校擔心學生在家應考或致作弊問題，鄭淑華說既然如此，校方可研究改變考卷模式，例如要求學生寫論文、創作等，令他們即使在開卷考試（open-book exam）都無法抄襲，「不能好死板認為考卷就是傳統的卷一、卷二、卷三」。

籲教師鬆手讓學生自主學習

疫情持續一年多，學校經歷數次考試，驗收學生網上學習成果。夏志雄說，其中三學生數學成績趨兩極化，他問過成績進步的學生，有人反映停課初期會「放軟手腳」，後來察覺自己成績逐漸退步，故調整溫習與「打機煲劇」的優次。鄭淑華說，成人要摸索在家工作的節奏，學生同樣需要空間嘗試在家學習，學界不應因學生成績退步就指網課失敗，未來學校應花更多時間資源教導學生如何自學。

協會近月出書介紹多種網上教學法，例如先讓學生在家觀看短片學習課題基本知識，及後在網上直播課堂，師生再深入討論課題。鄭認為不少學校現將課室課堂直接搬上網，未能發揮電子教學最大成效，有教師仍覺得學生「在我面前學習、溫書、做功課，才真的是學習和做功課，一不在我眼前，我就不相信他有學習」。她籲教師「let go（鬆手）」讓學生嘗試在網上自主學習，但要做到這種教學模式，鄭說校長、師生及家長間均需有互信。