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2021年3月26日星期五
語文同樂 第501期
教局派員入DSE審題會 考評局：無損獨立性
資小校長會張勇邦：《我的家在中國》最安全教材
教大常識小劇場 教辨疫情假新聞
潮看文史：喉（hau4） 舌（sit6）
潮看文史：對下傳令 對上進諫
時代沉思：我們何時變成了怪物？
浮城光影：子欲養而親忘己——《爸爸可否不要老》
文化情報：新蒲崗地文祭
閱讀文言：老師學生誰該活下來？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：成語諺語 翻出新意
綜合精練．文章：境外交流 見解論證示例
古典今用：夜半鐘聲，不必心驚
周圍「中」：大炮裝大話
周圍「中」：馬後炮
答案
時事中文：生死攸關
答案
人生教練：謫仙人 李白
講故事：抄功課
創意聊天室：斯文地罵人
閱讀文言：實戰篇
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【明報專訊】(1) 戎夷最終死去的原因是？
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教局派員入DSE審題會 考評局：無損獨立性
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周圍「中」：大炮裝大話
周圍「中」：馬後炮
答案
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講故事：抄功課
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