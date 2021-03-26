教育
語文同樂 第501期

閱讀文言：老師學生誰該活下來？

【明報專訊】剛下台的美國總統特朗普上任之初，曾提出「美國優先（America first）」的外交政策，這種思想來自「美國例外論（American Exceptionalism）」。

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