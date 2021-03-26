教育
語文同樂 第501期

潮看文史：喉（hau4） 舌（sit6）

【明報專訊】原廣播處長梁家榮提早離職，政務官李百全接任不久即抽起多個香港電台節目，外界對港台變成「官方喉舌」的質疑似乎逐漸成真。

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