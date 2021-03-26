教大常識小劇場 教辨疫情假新聞

首個系列以新冠病毒為主題，6項題目卡通短片以「葉子偵探」和教大學生互動，拆解日常生活中常見謬誤，每段短片均由獲行政長官卓越教學獎的教師參與及講解有關題目的知識和謬誤。

每項題目下均有公開的網上工作紙，完成後提交可獲正確答案。其中一項題目為「新冠肺炎與感冒沒分別？」，除相關基本知識如佩戴口罩如何減低感染新冠病毒風險外，亦教人分辨疫下流傳坊間的資訊，例如多戴幾層口罩可否加強保護等。

不同主題陸續推 涵蓋STEM氣候變化

教大校長張仁良表示，是次推出的網上學習資源正好支援網上教學和學習的「新常態」，冀為學界提供專業及實用的網上學習資源外，豐富學生的學習體驗。科學與環境學系教授蘇詠梅補充，常識小劇場將陸續推出不同主題系列的短片，包括氣候變化、智慧城市、STEM世代優質生活等。