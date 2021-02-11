教局派員入DSE審題會 考評局：無損獨立性

考評局早前回覆傳媒查詢稱，根據考評局內部檢討及考慮教育局專責小組建議，考評局在明年DSE起落實多項改善擬卷機制措施，包括每個甲類科目審題委員會，委任一名由教育局提名的課程專家出任當然委員。

新秘書長魏向東：專家話語權依然大

新上任考評局秘書長的魏向東昨首次見傳媒，他說審題委員會至少由5人組成，教育局的當然委員僅佔委員會人數五分之一，甚或更少，而當局派的代表需要是該科目專家，「不是隨便某一個人就能入來這個委員會」。

魏向東又稱，考試工作一直要與教育局緊密合作，以往當局亦會推薦人選，供考評局挑選委任到審題委員會，認為教育局當然代表的安排無損考評局獨立性。

內地出生居港26年 自覺愛港愛國

去年DSE歷史科一條中日關係試題，遭建制派抨擊辱華。今年DSE擬題工作首次在《港區國安法》下進行，魏向東說暫未接到當局就國安法發出的指示，考評局會繼續依照課程指引擬定試卷。

港澳辦主任夏寶龍早前稱，要確保重要法定機構的負責人，由真正愛國者擔任。考評局屬法定機構之一，內地出生、曾任深圳龍崗區政協委員的魏向東，被問到會否視自己為愛國者，他說不知如何定義「愛國者」，但他稱香港是中國的一部分，自己居港超過26年，愛香港及國家，認為自己是一名好公民。

教育局擬改革高中4個核心科，考評模式都會有變，有人擔心影響DSE認受性。考評局評核發展主管蔡筱坤稱，核心科目課程與評核框架基本上變動很小，「大體水平維持不變」，有信心能維持DSE認受。