教育
通通識 第703期

時事議題：廚餘回收

【明報專訊】2019年全港每日棄置3353公噸廚餘，回收率僅約3.7%；環保署表示，為達新藍圖訂下15年內減少一半廚餘的目標，當局除建廚餘廠，亦計劃以渠務署轄下的沙田與元朗污水處理廠吸納廚餘。

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