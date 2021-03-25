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2021年3月25日星期四
通通識 第703期
2019/20未成年抑鬱患者逾千 4年倍升 23中小生疑自殺亡 7年新高
教職員全檢測 160中小學半日復課
已竣工 正裝修 皇后山兩新小學招生
理大研液態金屬纖維布 可製穿戴式裝置
減廢藍圖
時事議題：廢物處理
時事議題：廚餘回收
時事議題：答題指引
爆point大全：公民意識
題型拆解：善用例證作類比
文憑試攻略：試題趨勢．多出「承上題」
新聞測驗：
新聞測驗：答案
觀點與角度：應否推行失業貸款計劃？
劇集的古裝 不是漢服？
真假fun一fun：漢服文化
新聞有常識：浪費食物影響地球
新聞有常識：答案
世界幹什麼：人瑞當火炬手
時光之旅：1853年3月30日——梵高出生
意見調查：
時事議題：廢物處理
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【明報專訊】香港人2019年共產生567萬公噸都市固體廢物，較2010年693萬公噸下降18%，回收量及回收率卻屢見新低，更多廢物棄置堆填區。香港現時處理廢物有何方法，各方法又有何利弊？
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2019/20未成年抑鬱患者逾千 4年倍升 23中小生疑自殺亡 7年新高
教職員全檢測 160中小學半日復課
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