教育
通通識 第703期

時事議題：廢物處理

【明報專訊】香港人2019年共產生567萬公噸都市固體廢物，較2010年693萬公噸下降18%，回收量及回收率卻屢見新低，更多廢物棄置堆填區。香港現時處理廢物有何方法，各方法又有何利弊？

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