2019/20未成年抑鬱患者逾千 4年倍升 23中小生疑自殺亡 7年新高

4萬未成年精神科患者 兩年升15％

教育局指出，根據全港中、小學匯報的資料，2019/20學年學生懷疑自殺身亡數字達23宗；翻查過往立法會文件，此數字為2013/14年度以來的新高（見圖）。教育局又披露，在醫管局接受治療並確診的18歲以下精神科患者人數，2019/20年度有40,350名，比2018/19、2017/18年度分別上升6.4%及15%，當中2019/20年度的抑鬱症患者有1070名，比2015/16年度增加逾倍。

教育局稱，一直透過多元模式，支援有精神健康需要，包括有自殺風險的學生，而在暫停面授課堂期間，一直鼓勵學校透過電話及電子通訊方式與學生保持聯繫，表達關心，並與家長加強溝通，共同觀察和留意學生的行為表現。

防自殺會：

社會事件青年失落 疫情改變生活

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國稱，18歲以下患抑鬱症數字「上升幾厲害」，反映青少年精神健康比以往差甚多，認為部分年輕人雖未有求醫，不代表其精神健康沒問題。他說，近兩年社會變化甚大，舉例2019年的社會事件，不少年輕人參與其中，投入很多情感，結果卻未必如他們所想，甚至落差甚大，未必有人可以協助年輕人處理失落情緒。另外，去年爆發的疫情亦改變了年輕人的生活，除未能回校上課，缺乏社交生活，年輕人長時間留家，亦與家人多了摩擦。

有青少年不信政府資助機構

他說，近年年輕人對傳統求助模式有所保留，特別是經政府資助的機構，改到網上尋求陌生人意見。不過他提醒，他人未必了解求助者的自身情况，有時或會加劇求助者已有的負面想法，建議家長及老師多關心青少年，即使不贊同年輕人的想法，也可嘗試認同年輕人的感受，減低他們的孤獨感。