教局新指引：教師須為教學質量問責 指學校有責監察教材內容

指教科書教材須「客觀持平」

通告列出學校評選教科書或學與教資源的基本準則，包括教科書或學與教資源內容應符合學生的學習需要和能力，能引發學生的興趣等，並新增一項提醒學校教科書或學與教資源的「內容及資料必須正確、完整、客觀和持平」，又稱上述內容應依照最新的課程文件編寫，須配合課程宗旨和目標，「讓學生掌握相關的知識和技能，培養正面的價值觀和態度」。

通告於「善用學與教資源」一欄又新增一段，稱教師的專業在於配合課程施教，選取和調適教材，以及運用適切的教學方式照顧學生的多樣性 ，以達至課程宗旨和目標，亦須為教學的質量專業問責。通告續稱，校本管理「既賦權亦問責」，學校管理層有責任了解和監察教師選取或編訂的教材的內容和質素，並要考慮到教材是否切合學生的程度和學習需要，以保障學生福祉。

學校編制書單的注意事項亦有更新。通告稱，改版教科書的內容改動必須較舊版有相當幅度的修訂及改善，而教科書出版商申請改版時，必須將修訂的內容及其理據提交教育局審批，獲批准後方可改版。