兆霖學校裝閉路電視 家長不滿事前無諮詢

近月多名建制派議員倡議於學校課室安裝閉路電視，以監察教師教學。本報接獲香港路德會增城兆霖學校家長投訴，指本月上旬接獲校方通告通知，稱已於農曆新年假期安裝24小時閉路電視系統，監測範圍包括學校大堂、有蓋操場及操場外圍、各層走廊以及各層梯間，惟學校在工程前沒通知家長安裝閉路電視計劃，據其所知，校方亦沒諮詢家長代表或家教會意見。

校方：10年前已裝 上月優化

沒計劃課室安裝

根據該校家長提供的學校通告，校方稱閉路電視系統拍攝的影像「只會用作保安的用途」，學校遵從私隱專員公署《閉路電視監察措施指引》，會定時刪除影像，僅獲授權的人可檢視、提取或處理有關影像。不過該家長質疑學校應清晰具體列明「定時刪除影像」的時間以及誰獲授權檢視影像。

香港路德會增城兆霖學校昨書面回覆本報稱，該校出入口眾多，為保障學生安全及加強學校保安，學校一直設閉路電視系統，約10年前首次安裝。校方稱由於系統部分設施殘舊及損毀，故前年暑假及上月做「優化完善工程」，並在本月8日發通告通知家長閉路電視監察位置、安裝目的、查看權限等，重申沒計劃在課室安裝閉路電視。該校沒回應在工程前有否諮詢家長意見。

教育局接投訴：按程序調查

教育局回覆稱早前接獲有關投訴，已聯絡學校了解事件，正按既定程序調查及跟進。局方又稱，已促請學校加強與家長溝通，並適切回應家長的關注。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，學校太多裝修、送貨工人等外人出入，加上考慮到學生安全，擔心有學生突然走出校園範圍，或者在校內隱蔽處有意外，故會在部分地方安裝閉路電視鏡頭。張說其學校樓高11層，考慮到上述理由，在各樓層通道、走火樓梯等地方安裝40多個閉路電視鏡頭。

張說學校安裝閉路電視系統主要因保安及學生安全考慮，「有關問題沒什麼可爭論之處」，故學校一般不會事前諮詢家長意見。不過他說，安裝閉路電視的公司會提醒學校，要在校舍張貼告示提醒或警告校內有閉路電視監察。