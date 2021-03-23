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2021年3月23日星期二
星笈中文 第024期
月底卸任公大校長 稱學生認識國家「理所當然」 黃玉山：國安教育不一定必修 政府未洽
中六最後上課天 寫信致「5年後的我」
「文史常識賽反應踴躍」 中小學全獲《我的家在中國》
星級作文：微笑以對
星級作文：笑看風雲淡
文言遷移：仕還是隱？這是一個問題——《念奴嬌‧赤壁懷古》的抒情結構
鵠說中文：記描抒應試策略（一）：鍛句鍊字
文言遷移：仕還是隱？這是一個問題——《念奴嬌‧赤壁懷古》的抒情結構
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【明報專訊】宋詞是宋代流行曲，流行曲不免有流行榜，宋詞之中，排名第一的金獎作品，不出所料，是蘇軾的《念奴嬌•赤壁懷古》（王兆鵬等《宋詞排行榜》）。
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月底卸任公大校長 稱學生認識國家「理所當然」 黃玉山：國安教育不一定必修 政府未洽
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