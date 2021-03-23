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星笈中文 第024期

文言遷移：仕還是隱？這是一個問題——《念奴嬌‧赤壁懷古》的抒情結構

【明報專訊】宋詞是宋代流行曲，流行曲不免有流行榜，宋詞之中，排名第一的金獎作品，不出所料，是蘇軾的《念奴嬌•赤壁懷古》（王兆鵬等《宋詞排行榜》）。

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