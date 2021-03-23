「文史常識賽反應踴躍」 中小學全獲《我的家在中國》

教局通告附30頁資源網址

教育局於通告稱，將於本年4至7月期間舉辦比賽，為協助學生準備比賽，大會向學校建議了一系列適合小學生的閱讀材料，包括網上閱讀資源及《我的家在中國》叢書。通告稱，《我的家在中國》叢書通過城市、節日、湖海、民族、山河及道路6個系列，讓學生從不同方面認識國家的歷史文化及發展。每所小學將獲發兩套叢書，中學及特殊學校則獲一套。通告又附上約30頁由教育局製作及整理、推廣中國歷史和中華文化的課程資源網址。

有校長稱事前不知 看報道得悉教局派發

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，事前並不知道當局會派發《我的家在中國》，自己經報道才得悉。他說，輔助教材是當局提供的額外材料，讓學校可多一點參考，認為學校怎樣使用視乎校本需要。他說，過去本港的確較少使用內地出版的教材，但認為學校就國民、國安教育方面選用哪些教材仍有很大空間，稱當局數十年來亦有為學校提供不同形式的教材，由學校決定是否選用，「唔會派個人落嚟睇吓你有無用，無用就要罰錢」。