月底卸任公大校長 稱學生認識國家「理所當然」 黃玉山：國安教育不一定必修 政府未洽

黃玉山昨與傳媒聚會時說，教育界應關心及重視國安知識，香港作為中國一部分，「青年學生對自己國家歷史、現狀、發展有所認識，其實是好應該」，不同意推行相關教育是政治化。他說本港過去多年相關教育做得不足，未來可以不同方式推展，讓學生多了解國家。

社會現毛病 不能歸咎教育

最近有外國智庫稱本港學術自由指數下跌，黃說國際上有很多排名，根據一些人的觀感及看法評分。他認為本港學術自由度一如以往，不覺得近幾年有變化，又稱香港學術人員可依喜好選擇研究領域，理工、政治、人文等不同學科的研究都可向當局申請資助，社會亦繼續有不同聲音。

黃玉山2014年4月起出任公大校長，任內經歷佔領運動及反修例運動，有人將社會不穩歸咎教育有問題。黃說過去社會出現毛病，而教育屬社會一部分，故不能說社會出現這麼多事是教育問題所致，亦不能說與教育無關。他說相關問題複雜，要全面探究。

被問關心黃之鋒鄒家成 稱在校有接觸學生

他稱「學生關心社會是好應該」，他們可就社會的事發表不同意見及參與活動，但界線是不要違法、破壞社會安寧及使用暴力，「否則什麼意見都可以提」。分別是公大校友及學生的黃之鋒及鄒家成遭控違反國安法，被問及有否關心兩人情况，黃沒直接回應，稱自己關心學生，平時在校有接觸學生。

盼港多伙內地 參與「大科學」研究

黃玉山又說，本港研究集中於基礎研究，惟香港缺乏大工業及科技工業，研發處於起步階段。他認為本港科研日後應多與外地合作，特別是內地部委及大灣區，以參與航天、大型生物工程等「大科學」（Big Science）研究，「香港科研人員、科技力量應在大灣區有所作為」，以提升香港對國家以至地區的重要程度。

公大去年底宣布將改校名為「香港都會大學」，引來社會討論。黃玉山對「公開大學」一名有感情，惟此名意味大學是遙距學習、招收兼讀學生，因應有師生提出盼有新校名，故決定改名。他又說，已徵集約1000個新校徽設計，校方將選出三甲，再經本地著名設計師改良成新校徽。