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2021年3月22日星期一
常識學堂 第206期
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濕地居民：昆蟲如何「變態」？
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【明報專訊】昆蟲從卵發育到成蟲，會經歷一系列的形態和生理變化，這個過程稱為「變態」。不同種類的昆蟲有各自的變態歷程，大致可分為會經歷蛹期的完全變態和沒有蛹期的不完全變態。
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