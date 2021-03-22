教育
常識學堂 第206期

濕地居民：昆蟲如何「變態」？

【明報專訊】昆蟲從卵發育到成蟲，會經歷一系列的形態和生理變化，這個過程稱為「變態」。不同種類的昆蟲有各自的變態歷程，大致可分為會經歷蛹期的完全變態和沒有蛹期的不完全變態。

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