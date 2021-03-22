教育
通通識 第702期

中外人物：教宗方濟各

【明報專訊】現年84歲的教宗方濟各來自阿根廷，是近1300年來首名非來自歐洲的教宗。方濟各亦是首名來自耶穌會的教宗，以關顧基層貧苦見稱。

上 / 下一篇新聞