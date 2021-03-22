教育
通通識 第702期

生活看通識：武術

【明報專訊】「功夫兩個字，一橫一直，錯嘅瞓低囉，企得番喺度嗰個先啱晒。」電影《一代宗師》如此解說功夫的意思。香港電影多年來傳揚中華武術文化，如黃飛鴻及葉問的故事，於電影中廣為流傳。

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