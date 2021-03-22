教師難抽空檢測中心採樣 津中校長指教局無實質支援

求助教局 索樣本瓶「幾十個都話無」

有津貼中學校長向本報表示，部分學校在辦學團體或家長要求復課的壓力下，安排教職員檢測，望於復活節假後復課，惟教育局支援不足。該校長表示，教師朝八晚六在學校工作，難以抽空到檢測中心採樣；校方曾向教育局分區辦事處查詢，可否提供全校教職員數目的樣本瓶，但「幾十個都話無」；安排校工到郵局領取的數目亦杯水車薪，每人只有兩個。

政府多次表示檢測中心預約仍有餘額，但該校長認為資源錯配，未能對應教師行業的需求，學校需調動20萬捐款安排承辦商檢測，提供派樽及收樽服務，每個檢測160元，每次涉款一兩萬元，憂長遠難維持。

該校長稱，得悉有學校特意購買100張八達通，安排校工到地鐵站等領樽，認為做法荒謬；又批評教育局口說鼓勵檢測，卻無實質配套支援，「肯做嗰班（教育局）都唔支持，得罪晒所有人」，建議政府學校安排派發和回收樣本瓶。

荃灣商會朱昌幼稚園校長兼教聯會副主席林翠玲表示，部分教師會到社區檢測中心，但亦有部分教師曾領取不到樣本瓶，她說教育局分區可提供「十個八個」樣本瓶，惟不夠全校使用。她曾向教育局建議，如出示校方證明，可到郵局為全校職員索取樣本瓶。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，現階段提醒各學校「千祈唔好心急」復課，但對於個別選擇復課的學校，教育局提供支援，例如容許學校到教育局分區辦事處，領取足夠全校職員使用的樣本瓶，相信教師不會特意「收埋」樣本瓶。

教育局發言人表示，市民可在郵政局、港鐵站及醫管局普通科門診索取樣本瓶，並交回全港逾80個收集點；參與復課的教職員亦可到社區檢測中心免費檢測。