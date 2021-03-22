教師投訴順德聯誼會逼檢測 未檢測被召見 斥違自願原則

職員強檢可復課 多300校申請

教育局長楊潤雄曾解釋安排，表示是「鼓勵大家自願做檢測」，「絕不希望為任何人構成壓力」。不過，有教師向本報反映辦學團體施壓要求教師檢測，亦有中學願參與檢測，但不滿檢測配套支援不足（見另稿）。

來自順德聯誼總會同一屬校的X老師及Y老師，稱屬校上月收到辦學團體信函，指「為短期內全面復課作準備」，要求屬校全體教職員每14天做檢測，須保留陰性檢測結果及向校方出示證明供校內紀錄。學校之後向教員稱「希望」、「鼓勵」教員參與，惟他們事後得知有未參與的教員遭校長召見，獲知下次再不做檢測，「可能會有後果」。X老師、Y老師的學校近日再要求教員交檢測結果，X老師質疑辦學團體「響應」措施，要求屬校教師檢測，已不是教育局所言是「自願做檢測」，而當愈來愈多屬校申請復課，亦構成壓力。

順德聯誼總會未回覆

教局：各校可按校本與持份者溝通

順德聯誼總會屬下共14間幼稚園、小學及中學，本報早前電郵總會查詢，截稿前沒有回覆。教育局稱，各學校可按校本機制就此與各持份者（包括教職員及家長）充分溝通，從而取得共識及選擇。

教協副會長葉建源說，教員做檢測能否保障全校師生健康，教師、家長及辦學團體均有不同意見。他認為當局准全體教員已做檢測的學校全校復課，是製造校內各持份者之間的矛盾，個別不願做檢測的教師或要承受學校管理層及辦學團體的壓力。他又說，學校均希望確保校內環境安全，冀外界勿因檢測問題向學校施壓。

教聯會主席黃錦良說，不少校長接獲家長口頭或書面要求，盼學校全校恢復面授課，「家長呼聲好大」。他說為保障自己及學校師生安全，主張教師定期做檢測，而在做檢測達至全校復課問題上教師亦要「企高少少去想」，考慮家長需要及學生利益。他亦希望家長不要因有教員未做檢測就質疑教師不專業、自私，認為家長倘有不滿可與學校溝通，亦冀外界留有空間，讓學校處理檢測問題。