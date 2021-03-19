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2021年3月19日星期五
智叻中文Smarties' 第460期
胡肖霞衝課室罵教師 學生大哭 認罵「黑心衰過隻狗」致歉 教育局籲指控者舉報
教資會函八大必須教國安 教協憂大學要「鬥做得多」
城大稱改校名無定案：流傳新名非校方提出
潮看文史：學（hok6） 潮（ciu4）
潮看文史：學生政治參與 書生「謗國」 所為何事？
放空標點：脊椎之白
時代沉思：是清晰一點？還是模糊一點？ - 讀村上春樹《第一人稱單數》
閱讀篇章：牛
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練．文章：境外交流 整合拓展示例
卷二練筆：談看法題目／構思論點及佈局
古典今用：蒲葦效姜濤
周圍「中」：貼錯門神
周圍「中」：門神是誰?
答案
時事中文：彩罩致癌？
答案
人生教練：北宋哲人 周敦頤
講故事：散步的樂趣
創意聊天室：兵器過百種
答案
答案
【明報專訊】■考考你
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閱讀篇章：牛
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實戰篇：參考答案
綜合精練．文章：境外交流 整合拓展示例
卷二練筆：談看法題目／構思論點及佈局
古典今用：蒲葦效姜濤
周圍「中」：貼錯門神
周圍「中」：門神是誰?
答案
時事中文：彩罩致癌？
答案
人生教練：北宋哲人 周敦頤
講故事：散步的樂趣
創意聊天室：兵器過百種
答案
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