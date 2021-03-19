教育
語文同樂 第499期

潮看文史：學（hok6） 潮（ciu4）

【明報專訊】中大學生會被指參選政綱及言論「失實違法」而被校方割席，引發輿論爭鋒，最終上任首日即辭任，慨嘆校方只容得下不理世事的內閣。

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