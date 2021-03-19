教資會函八大必須教國安 教協憂大學要「鬥做得多」

信件未提形式時數細節

須交建議書 影響學額分配

八大學額按「優配學額」（Competitive Allocation）機制分配，每一個學術規劃周期即3年，小量學額會「洗牌」，八大提交的「學術發展建議書」（Planning Exercise Proposals，PEPs）影響所獲學額多少，從而影響日後大學所獲的撥款。

據了解，教資會早前就此向大學發出「啟動籌劃信件」（Start Letter），提醒大學留意4個「戰略方向」，其一是實施「全人教育」，必須教授《憲法》、《基本法》及《港區國安法》，但未有提及形式、時數等具體細節。大學須於下周期限前提交PEPs。

教協會長馮偉華稱，大學爭奪學額「一定要睇政府面色」，雖說由教資會撥款，但背後是教育局及政府控制，令大學有壓力要依從指示。他稱，目前沒有具體如何推國安教育的細節，只明言一定要實行，「大學自己揣摩如何做」，舉例稱大學或要將國安教育納入一年級通識必修課程。他擔心，國安教育影響大學資源分配，大學間可能要「鬥做得多」、「鬥紅」，壓縮其他課程內容，更甚要求學生必修。

教育局稱，教資會計劃於本年底向政府提交2022/23至2024/25 3年期的撥款建議，由於規劃工作正在進行，不會評論揣測性報導。局方又稱，在保障學術自由及院校自主的原則下，正與各教資會資助大學保持緊密溝通，以確保大學履行維護國家安全的法律責任。