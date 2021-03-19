胡肖霞衝課室罵教師 學生大哭 認罵「黑心衰過隻狗」致歉 教育局籲指控者舉報

區議員：家長稱學生事後情緒不穩不願上學

日前該校有教員稱胡肖霞「命令」為其寓所畫壁畫，胡解釋是提供牆壁讓教員練畫畫。昨另有教員對胡提新指控，該校Ｘ老師稱，前日上課時突聽見有教師及學生大哭，事後向家長等人了解，得悉胡肖霞當時衝入課室，指罵一名教師「惡毒陰險」、「黑心」、「畜牲」。Ｘ老師說當時10多名高班（K3）學生上課，涉事教師及學生均受驚大哭，有教員事後報警。

教員事後報警 警列糾紛

協助該校教員的油尖旺區議員李傲然稱，截至昨日中午接獲7封該校家長署名電郵投訴胡肖霞指罵教師，有人稱其子目擊事件後情緒不穩，不願上學。警方回覆稱，前日下午4時許接獲該校女職員報案，稱與學校另一女職員爭執，警員到場處理，認為事件不涉刑事成分，案件列作糾紛。

胡肖霞昨回覆本報稱，事發當日有傳媒致電稱接獲相片指寓所僭建，胡質疑曾到寓所畫壁畫的教師涉向傳媒提供相片，故在上課時間找涉事教師，質問對方「睇你個樣好眉好貌又後生，點解咁黑心？」胡肖霞說對方否認向傳媒供相，反問為何罵人，胡則稱「你這樣做仲衰過隻狗」。

胡稱當時質問該教師約1分鐘，對方「無反應、無喊」，事後繼續工作，學生亦「完全無事」，至昨日她向職員了解，才得知事發後一兩小時涉事教師與另一學生哭，另一學生在旁安撫。胡質疑該教師倘不開心可即時反映，惟對方沒有。她承認當日用詞「一定不恰當」，就此致歉，同時冀該教師不要「毒如蛇蠍，咬住不放」；又稱教師與管理層應上下一心、不分彼此，但「始終上下有別，要尊重上司」。

X老師公開錄音 胡曾稱「教育局長不會扣我分」

X老師昨亦公開多段會議錄音（見表），指胡肖霞曾稱就算接投訴「教育局長不會扣我分」。胡昨回覆稱，當時有教師懷疑她涉私吞離職員工薪金，胡稱學校有校本管理，「教育局長理唔得咁多」，故局長不會扣她分數，她質疑教員剪輯會議錄音故意「挑釁」。至於有否講過當局不會理會針對該校的匿名投訴，她說不記得。

教育局稱，由於部分指控涉及幼童人身安全，教育局深表關注，又呼籲提出指控者挺身而出，與當局聯絡或向執法部門舉報，提供證據深入及公正調查。教局稱若查明屬實，定會嚴肅處理。