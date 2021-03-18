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2021年3月18日星期四
常識天下 第209期
「內地考察」列新教師核心培訓 教師發展委會成員：免教國情失真 不逼參與
楊潤雄：訪校視學 了解國安教育成效
DSE試場校 考核心科時停課
打針抗疫
時事議題：疫苗接種爭議
時事議題：疫苗護照
時事議題：答題指引
透視救援：也門——醫療荒地
文憑試攻略：打通不同議題框架
摘星拆解：推廣素食 提升生活素質？
圖表拆解：推廣電動車 改善空氣污染
丹麥有美人魚？
真假fun一fun：童話中的美人魚
新聞有常識：「Zoom疲勞」現象
新聞有常識：答案
世界幹什麼：日本漫畫《鬼滅之刃》
時光之旅：1685年3月21日——音樂之父巴哈誕生
今期流行：人性化機械人
意見調查：
新聞有常識：「Zoom疲勞」現象
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【明報專訊】上網課的時候，你曾經感受到壓力嗎？最近有研究指出，利用視像會議平台互動，如學習和工作，都會令人感到壓力，是什麼原因呢？
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「內地考察」列新教師核心培訓 教師發展委會成員：免教國情失真 不逼參與
楊潤雄：訪校視學 了解國安教育成效
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