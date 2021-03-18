教育
常識天下 第209期

新聞有常識：「Zoom疲勞」現象

【明報專訊】上網課的時候，你曾經感受到壓力嗎？最近有研究指出，利用視像會議平台互動，如學習和工作，都會令人感到壓力，是什麼原因呢？

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