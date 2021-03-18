教育
常識天下 第209期

真假fun一fun：童話中的美人魚

【明報專訊】丹麥的美人魚銅像名為《小美人魚》，這座銅像與丹麥有沒有出現過美人魚無關，卻與童話故事有密切的關係！丹麥國家旅遊局表示，丹麥有不少和童話有關的地方呢！

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