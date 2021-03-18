教育
常識天下 第209期

丹麥有美人魚？

【明報專訊】丹麥首都哥本哈根長堤公園內有一座小美人魚銅像，每年都吸引不少遊客前往觀賞、拍照留念，是著名的旅遊景點。它為什麼著名？難道是丹麥曾經出現美人魚嗎？

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