DSE試場校 考核心科時停課

考評局考慮了衛生防護中心建議，昨更新《在試場實施的預防措施及應變安排》。更新的指引稱，考生若於考試日仍在等候新冠病毒強制檢測結果便不應赴考，只有持陰性檢測結果的考生方會獲准應考。考評局亦更新「考生健康申報表」，考生須申報是否正強制檢疫或等候強制檢測結果中。

倡禮堂劃分多區 不同門進出

考評局又加強了試場防疫措施，包括建議學校保持試場室內空氣流通，盡量打開窗戶，而進行筆試的禮堂或課室，考生之間（包括前面、後面及兩旁）須保持不少於1.5米的標準距離。考評局建議學校把禮堂劃分成不同區域，並可按座位編號把考生分配到不同區域，指示他們使用不同的門口進出禮堂，以及只可使用其區域指定的洗手間。學校可使用不同顏色劃分區域，而指定洗手間亦須貼上標示以便識別。

籲課室試場勿用盡同一層

局方又提醒，課室試場應盡可能分隔開，例如可改將課室試場安排在不同樓層，而非使用同一樓層的全部課室，或於兩間課室試場之間以空置房間分隔，並指示考生使用其樓層指定洗手間，禁止考生在兩節考試之間休息時間到訪其他樓層，除非獲試場人員指示，考生亦不可用其他樓層洗手間。