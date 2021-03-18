「內地考察」列新教師核心培訓 教師發展委會成員：免教國情失真 不逼參與

教局：助啟迪學生思考港機遇

新入職教師現要接受30小時核心培訓，當中包括「國家及國際教育發展」主題；升職教師同樣有30小時必修課程，涉及教育政策、學校行政等。教育局昨回覆本報稱，內地學習團目的是加強教師對國家發展及教育發展的認識，提升國家觀念，從而幫助他們在教育工作上啟迪學生思考香港在國家發展的機遇和所作的貢獻。

教育局稱，受疫情影響，內地學習團的詳情有待落實，期望疫情早日消退，有關計劃可盡快展開。至於講座、研討會等模式的培訓，已於去年11月展開。

翻查載有教師培訓活動資料的教育局「培訓行事曆」網頁，已公布多個到大灣區內地城市的教師考察團，涉及STEM教育、地理科、初中生活與社會科等（見表），當中有活動名為「大灣區地理考察兩天團：大灣區的農業及工業發展」，到惠州及東莞考察。

校長稱非新事物 籲開放態度

教師及校長專業發展委員會委員梁永鴻稱，以往教育局及坊間團體舉辦很多教師內地考察團，相關活動「不是新事物」。他說，由於現時有教師核心培訓內容涉及國家及國際教育發展，認為教師親身到訪內地考察，有助他們掌握相關知識。不過他說「不可以逼人去（內地考察）」，強調教師有專業發展自主權。

梁又稱，中小學要實施國安教育，教師若不認識國內情况，向學生教授國內真正現象時或會「失真」。他呼籲教師以客觀、開放的態度到內地考察，回港後可向學生講述內地發展情况，以助學生的生涯規劃。