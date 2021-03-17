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2021年3月17日星期三
Smarties' Power English 第306期
因染疫或隔離缺席DSE 可申成績評估 最高5級
校長會再發文轟通識改革 教局：坊間充斥誤導抹黑
教局為122資助學校加裝升降機
科大團隊破解牙菌膜奧秘 助研預防蛀牙
道聽圖說：西伯利亞
道聽圖說：西伯利亞的冰雪奇景
第一印象：牙齒
古文食堂﹕食肆風情畫
人物例子庫：“重點是人們之間真實的聯繫和對話，而不是喜歡或追蹤，而這一切都是用您的聲音進行。”
文字定格：執念
投稿園地：忽然想起了奶奶
文字發酵：古文迷宮
參考答案
News feed：Contest on Mars
News feed：Insomnia
Answers, News feed
Infographic：Cryptocurrency
Career：Administrative officer
Answers, Career
Comic：Julius Caesar, the great Roman general
Health：Alcohol consumption
Answers, Health
Celebrity：Jackson He. A Chinese football player who attracted national attention
Answers, Celebrity
Expression：Hold
Answers, News feed
【明報專訊】1. True
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因染疫或隔離缺席DSE 可申成績評估 最高5級
校長會再發文轟通識改革 教局：坊間充斥誤導抹黑
教局為122資助學校加裝升降機
科大團隊破解牙菌膜奧秘 助研預防蛀牙
道聽圖說：西伯利亞
道聽圖說：西伯利亞的冰雪奇景
第一印象：牙齒
古文食堂﹕食肆風情畫
人物例子庫：“重點是人們之間真實的聯繫和對話，而不是喜歡或追蹤，而這一切都是用您的聲音進行。”
文字定格：執念
投稿園地：忽然想起了奶奶
文字發酵：古文迷宮
參考答案
News feed：Contest on Mars
News feed：Insomnia
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Career：Administrative officer
Answers, Career
Comic：Julius Caesar, the great Roman general
Health：Alcohol consumption
Answers, Health
Celebrity：Jackson He. A Chinese football player who attracted national attention
Answers, Celebrity
Expression：Hold
因染疫或隔離缺席DSE 可申成績評估 最高5級
校長會再發文轟通識改革 教局：坊間充斥誤導抹黑
教局為122資助學校加裝升降機
科大團隊破解牙菌膜奧秘 助研預防蛀牙
道聽圖說：西伯利亞
道聽圖說：西伯利亞的冰雪奇景
第一印象：牙齒
古文食堂﹕食肆風情畫
人物例子庫：“重點是人們之間真實的聯繫和對話，而不是喜歡或追蹤，而這一切都是用您的聲音進行。”
文字定格：執念
投稿園地：忽然想起了奶奶
文字發酵：古文迷宮
參考答案
News feed：Contest on Mars
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