教育
語文同樂 第498期

文字定格：執念

【明報專訊】母親說，大年初三是赤口，不宜拜年，應當前往拜神，以求神明庇佑。也許是要配合「行大運」的概念，母親故意不前往近處的廟閣，執意前往昔日經常造訪的昂坪。

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