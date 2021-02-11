教局為122資助學校加裝升降機

加快處理仍然「望穿秋水」

聖公會蔡功譜中學校長林玉琪稱，學校創校近40年一直未有升降機，部分情况甚為不便，舉例學校想借場予殘疾人士活動、學生意外「拗柴」、教職員懷孕等。她稱，10多年前開始申請加裝兩部升降機，至教育局公布加快處理後，進度確有加快，並改善單一部門統籌情况，但申請過程仍需耗時間在文件來往上、處理安裝位置的技術問題等，估計按目前進度，校園新翼的升降機仍需多兩年時間才完工，另一部主大樓升降機要多花5年時間，形容對加裝升降機「望穿秋水」。

教育局稱，正根據個別學校的技術可行性評估結果及實際情况展開相關工程。按初步估計，首批約12項不涉及打樁的升降機安裝工程，可於2022/23年度竣工；約半數安裝工程項目可望於2024/25年度完成；餘下涉及較複雜技術或工序的安裝工程，則希望能如期於2026/27年度完成。