教局為122資助學校加裝升降機

【明報專訊】為加快替學校加裝升降機，政府在2018年《財政預算案》宣布預留20億元及設立專責隊伍集中處理。教育局回覆稱，早前已如期安排專責人員，為所有確立有需要加裝升降機的資助學校作初步技術可行性評估及審核，將為122間資助學校裝設升降機，包括59間小學、58間中學及5間特殊學校，希望最遲2026/27年度完成。
加快處理仍然「望穿秋水」
聖公會蔡功譜中學校長林玉琪稱，學校創校近40年一直未有升降機，部分情况甚為不便，舉例學校想借場予殘疾人士活動、學生意外「拗柴」、教職員懷孕等。她稱，10多年前開始申請加裝兩部升降機，至教育局公布加快處理後，進度確有加快，並改善單一部門統籌情况，但申請過程仍需耗時間在文件來往上、處理安裝位置的技術問題等，估計按目前進度，校園新翼的升降機仍需多兩年時間才完工，另一部主大樓升降機要多花5年時間，形容對加裝升降機「望穿秋水」。
教育局稱，正根據個別學校的技術可行性評估結果及實際情况展開相關工程。按初步估計，首批約12項不涉及打樁的升降機安裝工程，可於2022/23年度竣工；約半數安裝工程項目可望於2024/25年度完成；餘下涉及較複雜技術或工序的安裝工程，則希望能如期於2026/27年度完成。