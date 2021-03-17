校長會再發文轟通識改革 教局：坊間充斥誤導抹黑

文章：局方多年沒非議 突然指責

教育局回應稱，某些教育團體中人退休多年，未必充分理解優化高中核心科目及改革通識教育科的原委，而坊間亦充斥刻意誤導和抹黑教育局的言論，希望大家尊重課程及考評的既定機制，不要肆意誤導視聽，甚或意圖繞過機制施壓。

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒再在網上撰文，提出4點問題，其中質疑教育局在未有嚴謹學術研究支持下，公開評論通識教育科推行出現異化，凡事傾向批判或反對的態度等，「有關指責對全港任教通識科和擔任考評工作的同工是否公平？其批評能否體現『專業領航』？是否有卸責之嫌？」

針對通識改革後內容，黃謂儒表示，刪去六大單元之一的「個人成長與人際關係」，原來的「今日香港」改為「一國兩制下的香港」，「現代中國」變為「改革開放以來的國家」等，形容「不能說是小修小補」，稱十分擔心如此重大但又倉卒的改動，會讓學與教範式改變得難以適應、教學資源配套未能到位、科目學術水平難與海外中學教育的同等課程掛鈎。