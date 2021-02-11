因染疫或隔離缺席DSE 可申成績評估 最高5級

須試前備案 獲校長支持

香港仔工業學校校長沈明輝稱，校內中六生已完成模擬試（mock exam），目前安排他們回校補課至3月尾，希望照顧他們學業及情緒情况。他說今年的中六生，去年讀中五時已受疫情影響，實體課堂時數減少，故此學校希望趁現時全校三分之一學生回校的安排，優先照顧他們，而教師亦可面對面多鼓勵、支援同學。

考評局通告指出，筆試或實習考試不設補考，學校考生如因病或隔離等未能考試，可提出特別考慮的成績評估申請，不設科目數目限制。考評局指出，會按有關考生與其全級同學在校內該科成績，以及全級同學在是次文憑試該科考試中所考獲的成績作比較而評定。

以校內成績評估

沈明輝稱，以往有學生因其他原因未能應試而申請考評局的特別評分考慮，認為有關機制屬於行之有效、有科學根據。

對於有報道稱，教育局考慮安排全港中學在4個核心科目的考試日暫停面授課堂，教育局回覆稱，會與考評局密切留意疫情發展，並會繼續與衛生防護中心及學界保持緊密聯繫，如有進一步安排，會盡早公布。

40試場考核心科期間停課

考評局稱，每年文憑試核心科目考試期間，部分學校需動用禮堂及多個課室為試場，所以會於有關考試日停課，今年約有40所做試場的學校將於核心科目考試期間停課或暫停面授課堂1至6日。