楊潤雄：教育需撥亂反正 建適應一國兩制體系

籲把握融入國家發展機遇 多校灣區辦學

楊潤雄以「《十四五規劃綱要》——融入國家發展大局 利港人才開創未來」為題撰文，稱要把握融入國家發展大局的機遇，多間大學已在大灣區合作辦學，浸大及中大有份合辦的大學已分別於2005及2014年營運，科大位於廣州南沙的分校明年落成啓用，城大、公大、理大、港大的計劃亦如箭在弦。

中小學方面，楊潤雄稱，培養國家觀念是學校課程不同階段的學習重點，特別是中國語文科、小學常識科及中國歷史科等，中史已於2018/19學年成為初中獨立必修科，並修訂有關課程，讓所有學生都能有系統地學習整全的中國歷史。

稱推國安教育「應有之責」

楊又強調《憲法》和《基本法》是國民教育重要一環，「維護國家安全是我們每一個香港人作為國民的共同義務，所以學生認識國家安全是理所當然，教育界推行國家安全教育亦是應有之責」。