校舍貼通告稱指控不實 胡肖霞：幼園遭「玩電話」接恐嚇

上下課不敢敞開校門 援引樹仁亦夫妻檔

教育局日前稱已接獲相關投訴，要求學校校監調查及提交報告。翻查資料，該校校監雷庭蓀為胡肖霞的丈夫。胡肖霞昨稱，雷有向其求證有關學校的指控，不知雷將如何回覆教育局，但強調兩人從事教育數十年，「好識什麼是『公私分明』」。她又以樹仁大學由胡鴻烈及鍾期榮夫婦創辦為例，現時校務由前者及其子負責，反問「人家『父子兵』（辦學）又不行？」

指畫壁畫3師請辭未離職 對管理層「黑面」

胡肖霞說，曾到其住所畫壁畫的3名教員早前已交辭職信，但他們尚未離職，昨如常上班，其教學工作正常，惟對待學校管理層的態度較差、「黑口黑面」。

她又說，有兩三名家長查詢學校涉及的事，她已向家長解釋指控，但認為相關指控不實，家長「這樣問都離奇」。她擔心事件令學校有退學潮，但對自己有信心，認為家長不會因事件而認為她不好。