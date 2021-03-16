城大教務會商改校名 會上提南洋大學及華南大學 學生會促諮詢

稱校名限制學校發展 影響就業

城大昨回覆本報稱，事實上近年來許多教授均有強烈的聲音，認為目前校名不能反映本校的學術與科研成果，建議更改校名，有關更改校名一事，並無定案，學務副校長將對此提議，作探討和了解，從長計議。校方又稱，對於教務會的各種提議，大學透過多種渠道，與不同持份者包括師生、教職員及校友等，就多種議題持開放態度、保持溝通。

校長跟進 研究生會質疑改名反損就業

城大上周五（12日）召開教務會。消息人士稱，更改校名一事本不在議程之中，會上教務會成員、系統工程及工程管理學系工業工程講座教授謝旻提出修改校名，隨即引起熱烈討論，會上有約10多名成員表示支持。消息稱，與會者認為目前校名普通（generic），與學校國際地位不符，除限制了學校的發展，亦影響學生就業；亦有教務會成員分享個人經歷，因城大舊名為「香港城市理工學院」，有外界人士仍誤以為城大是理工大學，故要更改校名。

消息稱，會上亦有人提出華南大學、南洋大學等校名建議，但研究生會代表則質疑更改校名或影響學生就業（employability），而學生會代表則表示，手上無任何資料及詳情，難以突然表達立場，認為校方須諮詢；校長郭位最後總結，稱對建議表示歡迎，會再跟進。

學生會蒐學生意見 擬周五校董會提出

學生會署理會長林穎曦表示，消息傳出至昨日，收到約20名學生查詢。他質疑若校方認為校名不夠國際化，為何提議南洋大學、華南大學等已有的校名。他認為，改名影響全校師生，不應只於討論教學的教務會提出，擔心校方日後有新措施亦不會再公開回應及諮詢師生意見，故昨日起收集學生意見，以期於本周五的校董會提出。他續稱，校董會至今未有就改校名有相關討論。