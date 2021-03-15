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2021年3月15日星期一
常識學堂 第205期
時事懶人包：智慧地盤
時事點對點：檳城填海建島惹爭議
時事點對點：港府發放5000元電子消費券
Data解密：糧食與土地運用
火星庫：忘了，忘不了的媒介記憶
概念解碼：三座大山
生活看通識：深水埗•大南街
每周焦點：稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
運用同理心 設計公共設施
STEAM足迹：設計公廁 學同理心
新聞解碼：透明貼紙變5G天線
Mindmap答案
偵探M.A.D. 擔心問了蠢問題
食物的科學：自製果乾波板糖
互動專區：粟米片是否健康？
Mindmap答案
【明報專訊】（1）縮短
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時事點對點：檳城填海建島惹爭議
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