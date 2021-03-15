教育
常識學堂 第205期

新聞解碼：透明貼紙變5G天線

【明報專訊】全球流動通訊網絡正由4G邁向5G，不過要完全轉用5G，還需解決一些應用阻礙。當中5G室內外接收質素差距比4G大，有公司就研發新5G天線，令我們往5G生活走前一大步。

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