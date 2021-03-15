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通通識 第700期

Data解密：糧食與土地運用

【明報專訊】糧食種植和可持續發展的關係千絲萬縷，例如如何有足夠的土地養活仍在增長的人口、如何平衡糧食與生物燃料之間的需求等。正因如此，糧食開發一直是生態和原始叢林受破壞的主要推手。

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