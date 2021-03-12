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智叻中文Smarties' 第459期

周圍「中」：真的要向虎山行

【明報專訊】關於老虎的諺語和成語數之不盡，牠形象兇猛，人人都視牠為危險和權力的象徵；同時，老虎也是代表吉祥和平安的瑞獸。古人最害怕、也最敬畏老虎，以下讓我們來學關於老虎的諺語。

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