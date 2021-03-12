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2021年3月12日星期五
語文同樂 第497期
「所有正常程序都跳過」 校長會批高中改革「長官意志」
原稱「尊重教師決定」 小學被指反口逼檢測
公大生為長者拍婚照圓願
書與人生：不服
書與人生：漂流港青寫故里 既是城市也是鄉土
潮看文史：族（zuk6） 裔（jeoi6）
浮城光影：在動物園與原野森林之間踟躕的老虎——《狂舞派3》
字旅行間：一人之境
綜合精練．文章：境外交流
卷二練筆：議論文──如何敘述例子？
古典今用：無雨無晴，只因心安定
周圍「中」：明知山有虎
周圍「中」：真的要向虎山行
答案
時事中文：冰封美國得州
答案
人生教練：西楚霸王項羽
講故事：小忠去買菜
創意聊天室：我要學車
字旅行間：一人之境
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【明報專訊】●站在巔峰的那個人——吳皓妍
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「所有正常程序都跳過」 校長會批高中改革「長官意志」
原稱「尊重教師決定」 小學被指反口逼檢測
公大生為長者拍婚照圓願
書與人生：不服
書與人生：漂流港青寫故里 既是城市也是鄉土
潮看文史：族（zuk6） 裔（jeoi6）
浮城光影：在動物園與原野森林之間踟躕的老虎——《狂舞派3》
字旅行間：一人之境
綜合精練．文章：境外交流
卷二練筆：議論文──如何敘述例子？
古典今用：無雨無晴，只因心安定
周圍「中」：明知山有虎
周圍「中」：真的要向虎山行
答案
時事中文：冰封美國得州
答案
人生教練：西楚霸王項羽
講故事：小忠去買菜
創意聊天室：我要學車
「所有正常程序都跳過」 校長會批高中改革「長官意志」
原稱「尊重教師決定」 小學被指反口逼檢測
公大生為長者拍婚照圓願
書與人生：不服
書與人生：漂流港青寫故里 既是城市也是鄉土
潮看文史：族（zuk6） 裔（jeoi6）
浮城光影：在動物園與原野森林之間踟躕的老虎——《狂舞派3》
綜合精練．文章：境外交流
卷二練筆：議論文──如何敘述例子？
古典今用：無雨無晴，只因心安定
周圍「中」：明知山有虎
周圍「中」：真的要向虎山行
答案
時事中文：冰封美國得州
答案
人生教練：西楚霸王項羽
講故事：小忠去買菜
創意聊天室：我要學車
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