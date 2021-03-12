原稱「尊重教師決定」 小學被指反口逼檢測

校方突問家長復課意見 安排校車接送檢測

屯門的香港路德會增城兆霖學校有教職員向本報稱，上月教育局公布恢復面授課安排後，學校曾開會討論，校長表明辦學團體希望全校復課，但尊重教師個人決定。最終逾半教師經投票表明不願做病毒檢測，故學校決定農曆新年假後僅三分之一學生返校，並已編定上課時間表。

須周日有結果 拒驗要見校監交理由

不過該教職員說，學校前日（10日）突然徵詢家長對全面復課的意見，並於昨日安排校車接送教職員到社區檢測中心做檢測，所有教職員最遲周日（14日）要完成檢測並有結果，倘拒做檢測就要見校監並交「合理理由」；而校方更已規劃教師日後接受檢測時間表，安排沿用至教育局宣布全面復課。該教員稱同事擔心見校監會影響事業前途，「無人夠膽去見」；又批評校方沒尊重教職員會議結果。本報昨曾聯絡該校校長許詩禮，截稿前未獲回覆。

教局：已聯絡學校 教協：團隊凝聚力被犧牲

教育局回覆稱未有收到相關投訴，已聯絡學校了解情况。局方稱，學校明白有關全校復課的安排是給予個別學校多一個選擇，並非強制要求，會按校本機制與各持份者包括教職員及家長充分溝通。

葉建源稱，有教師曾向教協反映學校擬強制全部教職員檢測，以向教育局申請全校復課。他說，教育局本身不應將教師檢測與學生復課比例掛鈎，而教職員佔校內小部分人數，有家長質疑僅他們做檢測能否保障學校所有人安全，有家長則冀子女恢復面授課，同一時間教職員對做檢測有不同意見，令學校不同持份者有衝突，「犧牲團隊凝聚力」。

學校教職員日前被列入新冠疫苗優先接種群組，葉建源說明白疫苗對抗疫重要，但近期有多宗打針後嚴重異常個案，每個人要視乎自己身體狀况等決定是否打針，教育局及學校可鼓勵教職員接種疫苗，但要尊重他們個人決定。