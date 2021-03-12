「所有正常程序都跳過」 校長會批高中改革「長官意志」

「前線有多少能提出意見參與討論？」

「學校課程檢討專責小組」早前就4個核心科目改革提交建議，教育局上月發布諮詢文件及學校問卷，本月2日已完成調查。中學校長會榮譽總幹事黃謂儒撰文，列出教師就中英數3科改革的意見（中文科部分見表），並提出4點針對課程修訂程序的看法。黃謂儒稱，今次課程改革未建基學術研究和數據支持，稱自2015年新學制中期檢討後，教育局未有再做任何具規模的研究、諮詢及檢討，而「學校課程檢討專責小組」只是透過與不同持份者會晤而作最後建議。

黃謂儒表示，以往課程改革自有其一定程序，由教育局課程發展議會轄下各個科目委員會詳細討論及草擬課程，再諮詢學界意見，太多不同意見會再作修訂，據此程序，或許最終方案不是所有人都同意，但以往一般都是學界最大的共識，然而今次4科修訂，「所有要走過的正常程序都跳過」。

稱學校問卷只問如何落實 不問同意否

教育局早前收集以學校為單位的問卷，每間學校交一份，黃謂儒稱問卷設計只問學校如何落實建議的修訂、修訂對學校有何好處及學校需要什麼支援等，並沒有問及是否同意修訂的建議，如學校要提及「不同意」的看法，只可在「其他意見」表達。他質疑教育局會如何處理，會否以「意見紛紜」就把這些聲音輕輕帶過。

教育局早前稱，充分考慮專責小組的建議，並回應社會各界的意見，由各相關科目的課程及考評委員會跟進而提出優化方案，做法體現「專業領航」原則。