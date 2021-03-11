教育
常識天下 第208期

今期流行：亮麗黃 極致灰

【明報專訊】看見七彩繽紛的顏色，心情或會變得更好，著名的色彩系統供應商彩通（Pantone）早前選出2021年代表色為灰色與黃色，我們畫畫時不妨參考用色以配合潮流呢！

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