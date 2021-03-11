教育
通通識 第699期

題型拆解：「風險」題 須注意推論層面

【明報專訊】遇上「風險」題型，部分同學誤以為只需指出該議題或現象引起的問題，卻未有將影響推論至風險層面。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。

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