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2021年3月11日星期四
通通識 第699期
城大設施換拍卡門鎖 學生會憂成監控工具 校方：為建構智能校園
新科冠名會檢視諮詢結果 主席：大多數學校支持改革
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性別平等
時事議題：數看兩性平等
時事議題：疫情加劇不平等
時事議題：答題指引
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題型拆解：「風險」題 須注意推論層面
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世界幹什麼：新疆天鵝湖現「雲中草原」
時光之旅：3月14日——圓周率日
今期流行：亮麗黃 極致灰
意見調查：
時事議題：疫情加劇不平等
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【明報專訊】聯合國婦女署（UN Women）表示，新冠病毒疫情衝擊下，女性負責的家務與家庭照護比例大幅增加，恐使25年來逐漸進步的全球性別平等停滯，甚至倒退。
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