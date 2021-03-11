教育
通通識 第699期

時事議題：疫情加劇不平等

【明報專訊】聯合國婦女署（UN Women）表示，新冠病毒疫情衝擊下，女性負責的家務與家庭照護比例大幅增加，恐使25年來逐漸進步的全球性別平等停滯，甚至倒退。

上 / 下一篇新聞