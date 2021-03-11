教育
通通識 第699期

時事議題：數看兩性平等

【明報專訊】性別平等不時為城中熱話，香港為國際都會，向被認為在亞洲中屬性別較平等的地區。香港性別平等情况如何？女性於教育、職場及生活上受到平等待遇及保障嗎？

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