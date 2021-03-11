韋永庚何驥勞雙恩施能自 獲港大頒名譽院士銜

讚韋服務港大47年表現出色

韋永庚畢業於港大文學士及文科碩士，於港大服務47年，並於去年夏天榮休。韋於1973年加入港大任職二級執行主任，先後擔任多項校內職務，2002年正式擔任教務長。校方指出，港大在過去50年經歷無數變遷和變革，韋永庚為大學作出了寶貴的建議和貢獻，包括率先於1990年代致力提升學生紀錄電腦系統，又是「大學聯合招生辦法」的設計師之一，讚揚他勤奮盡責，工作表現出色。

另外3名獲頒名譽大學院士銜人士分別為商業廣播有限公司主席、紅十字會會長及何佐芝馮月燕慈善基金主席何驥，偉門智威亞太區首席創意長兼創意委員會主席勞雙恩，德勤中國華北區主管合伙人施能自。

港大稱，受新冠疫情影響，一度延期的2020年名譽大學院士頒授典禮無法於2月如期舉行，將與2021年度的名譽大學院士典禮合併。港大現正邀請2021年度名譽大學院士提名。