新科冠名會檢視諮詢結果 主席：大多數學校支持改革

教育局上月向全港中學發問卷，就「優化高中4個核心科目」諮詢教育界一個月。「課程發展議會—考評局重新冠名科目委員會」昨開會檢視諮詢結果，主席劉智鵬會後稱幾乎收回全部中學的問卷，業界很支持通識科改革，大多數學校認為有助釋放學生學習壓力。

未能到內地考察學生 擬准留港做專題研習

通識改革重點之一是加入內地考察，劉說個別學生或因證件、國籍等問題而不易到訪內地，有學校就此提出解決建議，委員會亦討論過替代方案，例如可讓未能到內地考察的學生留港做專題研習，或觀看同學到內地考察的影片，然後做相關功課。劉稱「整個（新科課程）結構及內地考察不會變」，但委員會將根據諮詢結果調整新科細節。

新科公開試評級將轉為達標與不達標，劉說「學界基本上有共識支持簡化評級」，毋須再增評級仔細分辨考獲「達標」的學生。他又說，學校認為新科在考評加入短題目及多項選擇題（MC）可行，至於有否學校認為需保留涉高階思維的「延伸回應題」，他說「印象中沒什麼人想走回舊路」。

劉智鵬說，得悉有學校已安排教師今年9月任教新科，雖然出版社未必能趕及新科推行前印製教科書，但新科不少內容與現行通識科課程有一定關係，教師屆時可採用已向教育局送審的通識書，選取與新科相關的內容。他預料五六月將公布課程方案，新科可趕及9月推行。